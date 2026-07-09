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В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн - РИА Новости, 09.07.2026
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21:55 09.07.2026
В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

В Анталье арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Анталье
Флаг Турции в Анталье - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг Турции в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецкой Анталье арестовали гражданку России после конфликта, возникшего из-за запрета на вход в бассейн в буркини 13-летней девочке.
  • Конфликт произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье, где россиянка занимала должность управляющей.
  • Суд избрал гражданке России меру пресечения в виде ареста после завершения процессуальных действий.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Гражданку России арестовали в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за того, что она, по версии следствия, не позволила 13-летней девочке войти в бассейн в буркини, сообщает газета Türkiye.
"Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини", - сообщает издание. По мнению отца девочки, конфликт затронул достоинство ребенка и религиозные чувства семьи.
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По данным газеты, инцидент произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье. Семья 13-летней девочки обратилась в жандармерию с жалобой на 64-летнюю гражданку России, занимавшую должность управляющей комплекса.
Как утверждает издание, женщина заявила подростку, что в таком купальном костюме пользоваться бассейном нельзя, поскольку подобная одежда якобы загрязняет воду и не соответствует правилам комплекса.
После поступления заявления женщину задержали. По информации Türkiye, после завершения процессуальных действий суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.
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