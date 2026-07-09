В Турции арестовали россиянку, не пустившую девочку в буркини в бассейн

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецкой Анталье арестовали гражданку России после конфликта, возникшего из-за запрета на вход в бассейн в буркини 13-летней девочке.

Конфликт произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье, где россиянка занимала должность управляющей.

Суд избрал гражданке России меру пресечения в виде ареста после завершения процессуальных действий.

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Гражданку России арестовали в турецкой Анталье после конфликта, возникшего из-за того, что она, по версии следствия, не позволила 13-летней девочке войти в бассейн в буркини, сообщает газета Türkiye.

"Россиянка, работавшая управляющей жилого комплекса, была арестована после жалобы семьи девочки, которой, как утверждается, запретили пользоваться бассейном из-за буркини", - сообщает издание. По мнению отца девочки, конфликт затронул достоинство ребенка и религиозные чувства семьи.

По данным газеты, инцидент произошел в жилом комплексе района Махмутлар в Аланье. Семья 13-летней девочки обратилась в жандармерию с жалобой на 64-летнюю гражданку России , занимавшую должность управляющей комплекса.

Как утверждает издание, женщина заявила подростку, что в таком купальном костюме пользоваться бассейном нельзя, поскольку подобная одежда якобы загрязняет воду и не соответствует правилам комплекса.