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Глава ФОМС назвал анализ, который нужно сдавать женщине раз в пять лет - РИА Новости, 09.07.2026
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05:32 09.07.2026
Глава ФОМС назвал анализ, который нужно сдавать женщине раз в пять лет

Женщинам раз в пять лет следует сдавать анализ на вирус папилломы человека

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщинам в возрасте 21–49 лет рекомендуется сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в пять лет.
  • Россияне могут ежегодно проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья.
  • По результатам первого этапа диспансеризации, если врач видит проблемы, женщину приглашают на второй этап, где могут назначить дополнительные анализы, УЗИ и повторный прием у акушера-гинеколога.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщинам, начиная с 21 года, раз в пять лет следует сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), это можно сделать в рамках репродуктивной диспансеризации, рассказал в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Женщинам 21-49 лет рекомендуется раз в пять лет сдавать анализ на вирус папилломы человека", - рассказал глава фонда.
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Он уточнил, что россияне могут ежегодно проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Так, женщины от 18 до 49 лет на первом этапе посещают акушера-гинеколога, проходят осмотр и сдают анализы.
"Если по результатам первого этапа врач видит какие-то проблемы, женщину приглашают на второй этап. Там могут назначить дополнительные ПЦР анализы (для женщин 30-49 лет), УЗИ, а также повторный прием у акушера-гинеколога", - заключил Баланин.
ВПЧ - это название группы из 200 известных вирусов. У большинства людей они не вызывают беспокойства, однако заражение некоторыми из них увеличивает риск появления онкологического заболевания и может привести к развитию рака шейки матки.
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