Глава ФОМС назвал анализ, который нужно сдавать женщине раз в пять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщинам в возрасте 21–49 лет рекомендуется сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в пять лет.

Россияне могут ежегодно проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья.

По результатам первого этапа диспансеризации, если врач видит проблемы, женщину приглашают на второй этап, где могут назначить дополнительные анализы, УЗИ и повторный прием у акушера-гинеколога.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Женщинам, начиная с 21 года, раз в пять лет следует сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), это можно сделать в рамках репродуктивной диспансеризации, рассказал в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"Женщинам 21-49 лет рекомендуется раз в пять лет сдавать анализ на вирус папилломы человека", - рассказал глава фонда.

Он уточнил, что россияне могут ежегодно проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья. Так, женщины от 18 до 49 лет на первом этапе посещают акушера-гинеколога, проходят осмотр и сдают анализы.

"Если по результатам первого этапа врач видит какие-то проблемы, женщину приглашают на второй этап. Там могут назначить дополнительные ПЦР анализы (для женщин 30-49 лет), УЗИ, а также повторный прием у акушера-гинеколога", - заключил Баланин