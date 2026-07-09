Алиханов назвал одно из условий сохранения здоровья и долголетия населения

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Доступность современных лекарств и медицинских изделий является одним из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

"Доступность современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технологий ранней диагностики, различного оборудования, цифровых сервисов – одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения", - сказал министр в ходе II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке сегодня уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках - 88%.