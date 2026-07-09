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Алиханов назвал одно из условий сохранения здоровья и долголетия населения - РИА Новости, 09.07.2026
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10:36 09.07.2026
Алиханов назвал одно из условий сохранения здоровья и долголетия населения

Алиханов: доступность лекарств является одним из условий долголетия населения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Женщина на приеме у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что доступность современных лекарств и медицинских изделий — одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения.
  • Министр отметил, что отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями в сфере профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Доступность современных лекарств и медицинских изделий является одним из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Доступность современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технологий ранней диагностики, различного оборудования, цифровых сервисов – одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения", - сказал министр в ходе II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".
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Алиханов отметил, что в условиях технологической гонки в России и суверенизации систем здравоохранения отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни.
Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала РИА Новости, что российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля российских лекарств на внутреннем рынке сегодня уже превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках - 88%.
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ОбществоРоссияЕкатерина ПриезжеваАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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