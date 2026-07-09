Аксенов рассказал о мерах поддержки в Крыму из-за дефицита топлива

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением.

Меры поддержки включают снижение арендной платы, отсрочку по арендной плате за земельные участки, реструктуризацию выплат по кредитам и лизингу.

Рассматривается возможность установления арендной платы в размере 1 рубля в год для инвесторов на земельные участки в Сакском и Черноморском районах.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением, они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с ЧС в Крыму введены региональные меры поддержки бизнеса на 2026 год", - говорится в соответствующем документе.

Аксенов в своем канале на платформе "Макс" описал принятые меры.

"Среди них: понижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов; отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики Крым (до 20 декабря 2026 г.) по некоторым категориям земли; снижение размера платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков", - сообщил глава Крыма.

Также вводится реструктуризация задолженности по договорам лизинга региональной лизинговой компании; производится снижение арендной платы за имущество республики Крым (кроме земли и жилья) на 75% для организаций и ИП; будут скорректированы календарные планы инвестпроектов; произведена реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства Крыма; будет продлен период выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ.

Кроме того, отметил глава региона, рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Также бизнесу предлагается обучение и сопровождение.

Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе для "упорядочения вопросов экономического характера" в конце июня.