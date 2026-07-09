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Аксенов рассказал о мерах поддержки в Крыму из-за дефицита топлива - РИА Новости, 09.07.2026
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11:44 09.07.2026
Аксенов рассказал о мерах поддержки в Крыму из-за дефицита топлива

Аксенов сообщил о поддержке предпринимателей в Крыму из-за дефицита топлива

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением.
  • Меры поддержки включают снижение арендной платы, отсрочку по арендной плате за земельные участки, реструктуризацию выплат по кредитам и лизингу.
  • Рассматривается возможность установления арендной платы в размере 1 рубля в год для инвесторов на земельные участки в Сакском и Черноморском районах.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Правительство Крыма разработало меры поддержки предпринимателей в условиях сложной ситуации, связанной с обеспечением топливом и нестабильным электроснабжением, они включают в том числе снижение арендной платы и реструктуризацию выплат за кредиты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с ЧС в Крыму введены региональные меры поддержки бизнеса на 2026 год", - говорится в соответствующем документе.
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Аксенов в своем канале на платформе "Макс" описал принятые меры.
"Среди них: понижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов; отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности республики Крым (до 20 декабря 2026 г.) по некоторым категориям земли; снижение размера платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков", - сообщил глава Крыма.
Также вводится реструктуризация задолженности по договорам лизинга региональной лизинговой компании; производится снижение арендной платы за имущество республики Крым (кроме земли и жилья) на 75% для организаций и ИП; будут скорректированы календарные планы инвестпроектов; произведена реструктуризация действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства Крыма; будет продлен период выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в СЭЗ.
Кроме того, отметил глава региона, рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Также бизнесу предлагается обучение и сопровождение.
Режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе для "упорядочения вопросов экономического характера" в конце июня.
Президент России Владимир Путин ранее призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма. Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что правительство России и ФАС разбираются с ценами на топливо в Крыму, сейчас они завышены.
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Республика КрымРоссияСевастопольВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Александр НовакФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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