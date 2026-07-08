ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 165 военных, две боевые бронемашины, 21 автомобиль и другую технику в зоне действий российской группировки войск "Южная".
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных, две боевые бронемашины и 21 автомобиль в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики.
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