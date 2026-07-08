В Нижнекамске не зафиксировали превышений вредных веществ после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки БПЛА на предприятия Нижнекамска отдельные объекты получили повреждения, есть пострадавшие с легкими травмами.

Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Нижнекамске не зафиксировано.

Мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно, дополнительный контроль осуществляется автоматизированными постами в разных районах города.

КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Нижнекамске после атаки БПЛА на предприятия города не зафиксировано, мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно, сообщил мэр Радмир Беляев.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие, у которых травмы легкой степени, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

"Мониторинг качества атмосферного воздуха ведется в постоянном режиме. Работают лаборатории министерства экологии Республики Татарстан , Роспотребнадзора и "Нижнекамскнефтехима". Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - написал Беляев в Telegram -канале.

По его информации, дополнительный контроль осуществляется автоматизированными постами в жилой зоне Нижнекамска, районе села Прости и поселка Строителей. Замеры, проведенные на улице Вахитова, а также на пересечении улиц Строителей и Вокзальной, подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам.

Запаха гари и взвешенных веществ в воздухе не выявлено. Гамма-фон также находится в пределах нормы. Контроль продолжается в круглосуточном режиме.