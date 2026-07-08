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В Нижнекамске не зафиксировали превышений вредных веществ после атаки БПЛА - РИА Новости, 08.07.2026
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13:25 08.07.2026 (обновлено: 14:15 08.07.2026)
В Нижнекамске не зафиксировали превышений вредных веществ после атаки БПЛА

Беляев: в Нижнекамске не выявили превышений вредных веществ после атаки БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки БПЛА на предприятия Нижнекамска отдельные объекты получили повреждения, есть пострадавшие с легкими травмами.
  • Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Нижнекамске не зафиксировано.
  • Мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно, дополнительный контроль осуществляется автоматизированными постами в разных районах города.
КАЗАНЬ, 8 июл – РИА Новости. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Нижнекамске после атаки БПЛА на предприятия города не зафиксировано, мониторинг качества воздуха ведется круглосуточно, сообщил мэр Радмир Беляев.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки вражеских БПЛА на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Специальные службы на месте оперативно устраняют последствия. На некоторых участках есть пострадавшие, у которых травмы легкой степени, им оказана вся необходимая медицинская помощь.
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"Мониторинг качества атмосферного воздуха ведется в постоянном режиме. Работают лаборатории министерства экологии Республики Татарстан, Роспотребнадзора и "Нижнекамскнефтехима". Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано", - написал Беляев в Telegram-канале.
По его информации, дополнительный контроль осуществляется автоматизированными постами в жилой зоне Нижнекамска, районе села Прости и поселка Строителей. Замеры, проведенные на улице Вахитова, а также на пересечении улиц Строителей и Вокзальной, подтвердили, что качество воздуха соответствует нормативам.
Запаха гари и взвешенных веществ в воздухе не выявлено. Гамма-фон также находится в пределах нормы. Контроль продолжается в круглосуточном режиме.
Беляев ранее отмечал, что ситуация в Нижнекамске находится под контролем, все службы работают слаженно и делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей и восстановления работы объектов.
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