Новый газопровод на востоке Москвы уже построили на половину

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство нового газопровода для индустриального парка в Москве выполнено на 50%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на 50% завершили работы по строительству газопровода высокого давления на востоке столицы. Протяженность инженерных коммуникаций составит более 11,5 километра и повысит надежность энергоснабжения индустриального парка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что современная система отличается безопасностью и долговечностью.
"Используются полиэтиленовые и стальные трубы. Самые сложные участки прокладывают в стальных и железобетонных футлярах. Дополнительная изоляция минимизирует риски повреждения инженерных коммуникаций, создавая защиту от воздействия окружающей среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы начались еще летом 2025 года, их выполняют в три этапа, завершить большую часть из них планируется до конца 2026 года.