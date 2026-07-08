Новый газопровод на востоке Москвы уже построили на половину

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство нового газопровода для индустриального парка в Москве выполнено на 50%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на 50% завершили работы по строительству газопровода высокого давления на востоке столицы. Протяженность инженерных коммуникаций составит более 11,5 километра и повысит надежность энергоснабжения индустриального парка", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что современная система отличается безопасностью и долговечностью.

"Используются полиэтиленовые и стальные трубы. Самые сложные участки прокладывают в стальных и железобетонных футлярах. Дополнительная изоляция минимизирует риски повреждения инженерных коммуникаций, создавая защиту от воздействия окружающей среды", - говорится в сообщении.