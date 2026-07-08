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Новый газопровод на востоке Москвы уже построили на половину

Строительство газопровода для индустриального парка в Москве завершили на 50%

© "Мосгаз"Строительство газопровода
Строительство газопровода - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Строительство нового газопровода для индустриального парка в Москве выполнено на 50%, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы на 50% завершили работы по строительству газопровода высокого давления на востоке столицы. Протяженность инженерных коммуникаций составит более 11,5 километра и повысит надежность энергоснабжения индустриального парка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что современная система отличается безопасностью и долговечностью.
"Используются полиэтиленовые и стальные трубы. Самые сложные участки прокладывают в стальных и железобетонных футлярах. Дополнительная изоляция минимизирует риски повреждения инженерных коммуникаций, создавая защиту от воздействия окружающей среды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы начались еще летом 2025 года, их выполняют в три этапа, завершить большую часть из них планируется до конца 2026 года.
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