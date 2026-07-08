Рейтинг@Mail.ru
МИД: противостояние с Россией носит экзистенциальный характер для НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 08.07.2026 (обновлено: 22:40 08.07.2026)
МИД: противостояние с Россией носит экзистенциальный характер для НАТО

МИД: противостояние с РФ носит экзистенциальный и системный характер для НАТО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России сообщает, что НАТО рассматривает Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.
  • По заявлению Марии Захаровой, противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный и системный характер.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный и системный характер, в альянсе намерены обороняться прежде всего против РФ, сообщает МИД России.
"Обороняться они намерены, прежде всего, от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписались все союзники. Причем даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны России. Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Генеральная линия НАТО остается неизменной, заявили в МИД
Вчера, 22:37
 
РоссияНАТОМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Саммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала