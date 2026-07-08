МИД: противостояние с Россией носит экзистенциальный характер для НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД России сообщает, что НАТО рассматривает Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.
- По заявлению Марии Захаровой, противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный и системный характер.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный и системный характер, в альянсе намерены обороняться прежде всего против РФ, сообщает МИД России.
"Обороняться они намерены, прежде всего, от России, которую в очередной раз называют долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Под этим в Анкаре подписались все союзники. Причем даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны России. Противостояние с нашей страной носит для альянса экзистенциальный и системный характер", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.