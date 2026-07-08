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Ликсутов: компании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию на 15% - РИА Новости, 08.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 08.07.2026
Ликсутов: компании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию на 15%

Максим Ликсутов: компании Москвы увеличили экспорт в Юго-Восточную Азию на 15%

© Фото : пресс-служба ДИППКомпании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию
Компании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Компании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Столичные компании увеличили производственный экспорт в страны Юго-Восточной Азии на 15% в прошлом году по сравнению с 2024-м, заявил заместитель московского мэра в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал об участии московских компаний в международной промвыставке "Иннопром". Представленные на стенде Москвы предприятия заинтересованы в выходе на рынки стран Юго-Восточной Азии. Например, производитель медтехники для инфекционного контроля завод "ТЗМОИ" и разработчик бионических протезов "Моторика".
"Юго-Восточная Азия — одно из самых перспективных направлений для высокотехнологичного экспорта из Москвы. В 2025 году объем поставок в регион вырос на 15%, а экспорт в Индонезию — в 3,4 раза по сравнению с 2024-м", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что к приоритетным сферам сотрудничества столичных предприятий с индонезийскими партнерами можно отнести поставки продукции из отраслей микроэлектроники и приборостроения, фильтровального и очистительного оборудования. А также поставки решений для развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, фармацевтики и медтехники.
В Москве продвижением товаров на зарубежные рынки в том числе организацией переговоров и логистикой экспонатов на выставки и бизнес-миссии занимается центр поддержки экспорта "Моспром", уточнили в пресс-службе.
"В 2026 году центр организовал для предприятий переговоры с заказчиками из стран Юго-Восточной Азии. Бизнес-миссия прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие десять компаний Москвы. По итогам встреч ряд промышленников договорились о выходе на экспорт в регион. Например, производитель металлорежущего инструмента обсудил возможность локального партнерства, а разработчики оборудования для медицинской диагностики — о начале процесса регистрации продукции в Индонезии", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Например, московский производитель телекоммуникационной аппаратуры "Информтехника и связь" провел переговоры с индонезийской индустриальной компанией Modena. Они обсудили участие столичного предприятия в проекте строительства железнодорожной линии в регионе Сурабая на острове Ява. Кроме того, рассмотрели возможность применения телеком-решений из Москвы, а также вопросы локализации и участия в других пилотных проектах.
Еще одна встреча с представителями компании PT Shanghai Baoye прошла у "Микробора", производителя металлорежущего инструмента, резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Стороны обсудили возможность совместного участия в коммерческих проектах, локального партнерства и расширения присутствия столичного предприятия на рынках Юго-Восточной Азии. Разработчик медоборудования "ДНК-Технология" договорился о начале процедуры регистрации продукции на рынке Индонезии.
Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" создана правительством Москвы в 2019 году. И на данный момент является основной организацией в данной сфере.
Кроме того, московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки.
В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и другое.
В мае Гарбузов рассказывал, что в Москве проходила встреча "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?", где спикерами выступали представители органов власти, бизнесмены и ведущие отраслевые эксперты.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером впервые выступает Индонезия.
 
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