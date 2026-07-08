Ликсутов: компании Москвы нарастили экспорт в Юго-Восточную Азию на 15%

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Столичные компании увеличили производственный экспорт в страны Юго-Восточной Азии на 15% в прошлом году по сравнению с 2024-м, заявил заместитель московского мэра в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал об участии московских компаний в международной промвыставке "Иннопром". Представленные на стенде Москвы предприятия заинтересованы в выходе на рынки стран Юго-Восточной Азии. Например, производитель медтехники для инфекционного контроля завод "ТЗМОИ" и разработчик бионических протезов "Моторика".

"Юго-Восточная Азия — одно из самых перспективных направлений для высокотехнологичного экспорта из Москвы. В 2025 году объем поставок в регион вырос на 15%, а экспорт в Индонезию — в 3,4 раза по сравнению с 2024-м", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что к приоритетным сферам сотрудничества столичных предприятий с индонезийскими партнерами можно отнести поставки продукции из отраслей микроэлектроники и приборостроения, фильтровального и очистительного оборудования. А также поставки решений для развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, фармацевтики и медтехники.

В Москве продвижением товаров на зарубежные рынки в том числе организацией переговоров и логистикой экспонатов на выставки и бизнес-миссии занимается центр поддержки экспорта "Моспром", уточнили в пресс-службе.

"В 2026 году центр организовал для предприятий переговоры с заказчиками из стран Юго-Восточной Азии. Бизнес-миссия прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие десять компаний Москвы. По итогам встреч ряд промышленников договорились о выходе на экспорт в регион. Например, производитель металлорежущего инструмента обсудил возможность локального партнерства, а разработчики оборудования для медицинской диагностики — о начале процесса регистрации продукции в Индонезии", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

Например, московский производитель телекоммуникационной аппаратуры "Информтехника и связь" провел переговоры с индонезийской индустриальной компанией Modena. Они обсудили участие столичного предприятия в проекте строительства железнодорожной линии в регионе Сурабая на острове Ява. Кроме того, рассмотрели возможность применения телеком-решений из Москвы, а также вопросы локализации и участия в других пилотных проектах.

Еще одна встреча с представителями компании PT Shanghai Baoye прошла у "Микробора", производителя металлорежущего инструмента, резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Стороны обсудили возможность совместного участия в коммерческих проектах, локального партнерства и расширения присутствия столичного предприятия на рынках Юго-Восточной Азии. Разработчик медоборудования "ДНК-Технология" договорился о начале процедуры регистрации продукции на рынке Индонезии.

Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром”" создана правительством Москвы в 2019 году. И на данный момент является основной организацией в данной сфере.

Кроме того, московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки.

В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и другое.

В мае Гарбузов рассказывал, что в Москве проходила встреча "На экспорт: инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний. Зачем нужен Стандарт общественного капитала бизнеса?", где спикерами выступали представители органов власти, бизнесмены и ведущие отраслевые эксперты.