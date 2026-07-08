Краткий пересказ от РИА ИИ Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% в годовом выражении.

С 30 июня по 6 июля зафиксирован рост цен на продовольственные товары на 0,1%, на непродовольственные товары — на 0,49%, в сфере наблюдаемых услуг — на 0,29%.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% в годовом выражении против 6% на 29 июня, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

На продовольственные товары за период с 30 июня по 6 июля был зафиксирован рост цен на 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,4%, на остальные продукты питания выросли на 0,15%.