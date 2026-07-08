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Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% - РИА Новости, 08.07.2026
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19:08 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Инфляция в России на 6 июля составила 5,61%

МЭР: Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% в годовом выражении.
  • С 30 июня по 6 июля зафиксирован рост цен на продовольственные товары на 0,1%, на непродовольственные товары — на 0,49%, в сфере наблюдаемых услуг — на 0,29%.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инфляция в России на 6 июля составила 5,61% в годовом выражении против 6% на 29 июня, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На продовольственные товары за период с 30 июня по 6 июля был зафиксирован рост цен на 0,1%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,4%, на остальные продукты питания выросли на 0,15%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,49%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,29%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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