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Инфляция в России за неделю составила 0,31% - РИА Новости, 08.07.2026
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19:04 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Инфляция в России за неделю составила 0,31%

Росстат: инфляция в России с 30 июня по 6 июля составила 0,31%

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляция в России на неделе с 30 июня по 6 июля составила 0,31%, с начала года цены выросли на 4,49%, сообщил Росстат.
  • Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,4%, при этом некоторые овощи и фрукты подорожали.
  • Среди непродовольственных товаров и медикаментов были как подорожавшие, так и подешевевшие позиции, также зарегистрирован рост цен на дизельное топливо и автомобильный бензин.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,49%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 30 июня по 6 июля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,31%, с начала месяца - 100,26%, с начала года - 104,49%", - говорится в публикации статистического ведомства.
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Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 0,4%. В частности, огурцы подешевели на 8,7%, помидоры - на 5,1% и бананы - на 0,5%. Выросли цены на столовую свеклу - на 3,8%, капусту белокочанную - на 3,6%, картофель - на 3,5%, лук репчатый и морковь - на 2,2%, яблоки - на 0,3%.
За неделю с 30 июня по 6 июля среди продуктов (за исключением плодов и овощей) подешевели яйца куриные - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие и пшено - на 0,2%, молоко пастеризованное, кефир, консервы фруктово-ягодные для детского питания, мука пшеничная, чай черный и рис - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,6%, зубную пасту - на 0,4%, сухие корма для домашних животных и спички - на 0,3%, бумагу туалетную и мыло хозяйственное - на 0,2%, а подешевели зубные щетки - на 0,4%.
Что касается остальных непродовольственных товаров, то подорожали: смартфоны - на 1,3%, электропылесосы - на 0,7%, шампуни - на 0,2%, телевизоры, сигареты с фильтром и доски обрезные - на 0,1%. Подешевели детские спортивные костюмы - на 0,7%, джинсы - на 0,5%, кроссовки - на 0,4% и футболки - на 0,1%, а также кроссовки для взрослых - на 0,5%, мужские носки - на 0,4% и майки, футболки - на 0,3%, колготки женские - на 0,3%.
Из числа наблюдаемых медикаментов на рассматриваемой неделе подорожали активированный уголь и пенталгин - на 1,2%, нафазолин и римантадин - на 0,9%, валидол - на 0,8%, корвалол - на 0,5%, метамизол натрия - на 0,3%, нимесулид - на 0,2% и левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на ренгалин - на 0,3%.
Также за неделю с 30 июня по 6 июля Росстат зарегистрировал рост цен на дизельное топливо на 3,4% и на автомобильный бензин - на 2,1%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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