Где смотреть матч Франция — Марокко 9 июля: трансляция и время начала

На чемпионате мира по футболу — 2026 стартуют четвертьфиналы. В первом из них 9 июля на "Джиллет Стэдиум" в Фоксборо (США) сойдутся сборные Франции и Марокко. Сумеют ли африканцы отомстить французам за поражение в полуфинале предыдущего мундиаля?

Где смотреть матч Франция — Марокко онлайн

Прямая трансляция матча сборных Франции и Марокко будет доступна на Кинопоиске. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Почему "Матч ТВ" не показывает матч Франция — Марокко?

"Матч ТВ" не включил этот четвертьфинал в сетку прямого телевизионного эфира. Чаще всего это связано с наложением по времени с другими приоритетными спортивными событиями или внутренним распределением квот на показ матчей ЧМ-2026.

Составы Франции и Марокко

В составе сборной Франции не стоит ожидать существенных изменений. Команда Дидье Дешама одержала победы во всех матчах турнира, и менять состав или тактику тренеру пока незачем. В матче против Марокко можно ожидать следующий состав: Майк Маньян (вратарь), Жюль Кунде, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Маню Коне, Адриен Рабьо, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе.

© REUTERS / John Sibley Сборная Франции по футболу © REUTERS / John Sibley Сборная Франции по футболу

В составе марокканской команды есть серьезная потеря — в ходе матча 1/8 финала против Канады травмировался лучший бомбардир команды на ЧМ Исмаэль Сайбари. Вероятный состав сборной Марокко выглядит следующим образом: Яссин Буну (вратарь), Ашраф Хакими, Исса Диоп, Чади Рияд, Нуссаир Мазрауи, Нейл Эль-Айнауи, Аюб Буадди, Аззедин Унаи, Билал Эль-Ханнус, Браим Диас, Суфьян Рахими.

История личных встреч

Сборные Франции и Марокко встречались пять раз, и африканцам ни разу не удалось одержать победу. Трижды победу одержали "синие" и два раза команды сыграли вничью. Все матчи, кроме одного, носили товарищеский характер.

В последний раз Франция и Марокко встречались в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. На том турнире сборная Марокко установила историческое достижение, став первой африканской командой в истории, добравшейся до полуфинала чемпионата мира. Марокканцы остановились в шаге от финала, проиграв французам со счетом 0:2. На пятой минуте матча счет открыл Тео Эрнандес, а окончательный счет на 79-й минуте установил Рандаль Коло-Муани.

Показатель Франция Марокко Всего очных матчей 5 5 Победы 3 0 Ничьи 2 2 Забитые мячи (сумма) 12 5 Крупнейшая победа 5:1 (товарищеский матч, 2000) — Место в рейтинге FIFA (июль 2026) 3 7 Форма (последние 5 матчей) 5В-0Н-0П 4В-1Н-0П Средняя результативность (голы/матч, ЧМ-2026) 2.8 2 Ключевой бомбардир турнира Мбаппе (7 голов) Сайбари (3 гола) Дисциплина (жёлтые/красные) 4 ЖК / 0 КК 6 ЖК / 0 КК История на ЧМ (лучшее достижение) Чемпион (1998, 2018) Полуфинал (2022) Средний возраст стартового состава 27.1 года 26.7 года

Путь к 1/4 финала

Сборная Франции с каждым матчем укреплялась в звании одного из главных фаворитов чемпионата мира. На групповом этапе были уверенные победы над Сенегалом и Ираком, и даже разгром одной из сенсаций турнира Норвегии. Правда, норвежцы тогда играли "полуторным" составом. В 1/16 финала так же легко командой Дешама были биты шведы. Килиан Мбаппе забивал на любой вкус, и он с 7 голами преследует в бомбардирской гонке великого Лео Месси, у которого на один забитый мяч больше.

А вот в игре 1/8 финала с Парагваем у французов возникли сложности. Неуступчивые латиноамериканцы уже вышвырнули с мундиаля одну топ-сборную (Германию) и вполне могли пойти за второй. Французам удалось минимально переиграть парагвайцев с помощью гола Мбаппе с пенальти.

Команда Марокко с первого же матча в группе начала доказывать, что ее стоит котировать на уровне топ-сборных. Африканцы дали бой бразильцам (1:1) и смотрелись ничуть не хуже "пентакампеонов". Победы над Шотландией и Гаити вывели команду в 1/16 финала, где ей достались нидерландцы. В напряженном матче дальше пошли представители Марокко, обыграв "оранжевых" по пенальти.

© REUTERS / Hannah McKay Футболисты сборной Марокко © REUTERS / Hannah McKay Футболисты сборной Марокко

В 1/8 финала оппозиция была не такая звездная. Марокканцам достались хозяева турнира канадцы. Играть с хозяевами всегда опасно, и первая половина прошла даже за преимуществом "кленовых", однако после гола Унаи они рассыпались. Три безответных мяча, и Марокко идет дальше.

Прогноз на матч

Несмотря на всю силу и опасность марокканцев, эксперты считают Францию командой другого уровня. Тем более, без травмированного Сайбари марокканцам будет гораздо сложнее взламывать линию обороны "синих".

Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 1.60 на победу Франции в основное время и 1.27 — на ее выход в полуфинал. Победа Марокко в основное время оценивается коэффициентом 6.70, а проход — 3.85.