УФА, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вручил памятные знаки "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам региона.

"Сегодня вручил памятный знак "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам региона. Среди "золотой сотни" в этом году – студенты вузов, молодые ученые, спортсмены, волонтеры, военнослужащие, победители престижных конкурсов "Профессионалы", "Человек года", "Абилимпикс", а также участники нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".

Так, обладателем памятного знака стал ветеран СВО Кирилл Пыркин. Мужчина в составе штурмовой бригады освобождал Авдеевку. "Он герой для страны, всех нас и своей семьи. Вместе с супругой Кирилл воспитывает семерых детей – это тоже большая и серьезная ответственность", - сказал губернатор Оренбургской области.

Среди награжденных – Владимир Винокуров – победитель в номинации "Поступок года". Владимир – молодой сотрудник регионального управления судебных приставов. Он спас товарища и его семью, обезвредив вооруженного преступника и удерживая его до приезда полиции. Это не просто смелость – это высочайший профессионализм и чувство ответственности, отметил Евгений Солнцев.