УФА, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев вручил памятные знаки "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам региона.
"Сегодня вручил памятный знак "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам региона. Среди "золотой сотни" в этом году – студенты вузов, молодые ученые, спортсмены, волонтеры, военнослужащие, победители престижных конкурсов "Профессионалы", "Человек года", "Абилимпикс", а также участники нашей региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Так, обладателем памятного знака стал ветеран СВО Кирилл Пыркин. Мужчина в составе штурмовой бригады освобождал Авдеевку. "Он герой для страны, всех нас и своей семьи. Вместе с супругой Кирилл воспитывает семерых детей – это тоже большая и серьезная ответственность", - сказал губернатор Оренбургской области.
Среди награжденных – Владимир Винокуров – победитель в номинации "Поступок года". Владимир – молодой сотрудник регионального управления судебных приставов. Он спас товарища и его семью, обезвредив вооруженного преступника и удерживая его до приезда полиции. Это не просто смелость – это высочайший профессионализм и чувство ответственности, отметил Евгений Солнцев.
"Убежден, в центре любых положительных изменений стоит человек – профессионал своего дела, неравнодушный, активный, готовый действовать и принимать решения. Наша молодежь именно такая. Уверен, каждый из тех, кто был сегодня в зале, внесет свой неоценимый вклад в будущее нашего региона и всей России", - сказал руководитель региона.