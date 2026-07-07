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Журова объяснила, что удивит россиян после отмены санкций со стороны МОК - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:56 07.07.2026
Журова объяснила, что удивит россиян после отмены санкций со стороны МОК

Журова заявила, что россиян удивит количество квот после отмены санкций МОК

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Вынесенный Международным олимпийским комитетом (МОК) вердикт о снятии санкций с российских спортсменов позволит им в ближайшее время принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года в США, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«
"Решение МОК - результат большой работы Олимпийского комитета России. Они, конечно, тянули максимально, но после внесения изменений в Олимпийскую хартию, когда убрали политизацию, все стало возможным. Это важный шаг вперед, и я надеюсь, что международные федерации отреагируют на него. Нам в ближайшее время надо ожидать, что международные федерации, особенно те, которые раньше не допускали наших спортсменов, все-таки примут такое решение. Несмотря на сильное европейское лобби в этих федерациях, особенно в зимних видах спорта", - сказала Журова.
"Но надо понимать, что наши атлеты сейчас будут несколько удивлены: нас допустили, но во многих видах мы будем участвовать по квоте с одним спортсменом в каждой дисциплине. Где-то мы увидим наше массовое представительство, а где-то нет. Потому что у каждого вида спорта своя специфика. Но самое главное - до Олимпиады в Лос-Анджелесе осталось всего два года, многие квалификационные соревнования уже начали проходить. Пока мы не говорим о большом количестве квот, нам надо постараться набрать хоть какое-то определенное количество лицензий", - отметила собеседница агентства.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Светлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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