Журова объяснила, что удивит россиян после отмены санкций со стороны МОК

"Решение МОК - результат большой работы Олимпийского комитета России. Они, конечно, тянули максимально, но после внесения изменений в Олимпийскую хартию, когда убрали политизацию, все стало возможным. Это важный шаг вперед, и я надеюсь, что международные федерации отреагируют на него. Нам в ближайшее время надо ожидать, что международные федерации, особенно те, которые раньше не допускали наших спортсменов, все-таки примут такое решение. Несмотря на сильное европейское лобби в этих федерациях, особенно в зимних видах спорта", - сказала Журова.

"Но надо понимать, что наши атлеты сейчас будут несколько удивлены: нас допустили, но во многих видах мы будем участвовать по квоте с одним спортсменом в каждой дисциплине. Где-то мы увидим наше массовое представительство, а где-то нет. Потому что у каждого вида спорта своя специфика. Но самое главное - до Олимпиады в Лос-Анджелесе осталось всего два года, многие квалификационные соревнования уже начали проходить. Пока мы не говорим о большом количестве квот, нам надо постараться набрать хоть какое-то определенное количество лицензий", - отметила собеседница агентства.