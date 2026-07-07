Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания прошла в столичном театре "Ромэн".

На церемонии присутствовали представители культурных учреждений и известные деятели искусства, а также были получены телеграммы с соболезнованиями от известных личностей и организаций.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Церемония прощания с ней прошла в столичном театре " Ромэн " во вторник утром. В театр пришли друзья, коллеги и поклонники артистки, чтобы проститься с ней.

Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище рядом с народной артисткой Раисой Демент.

Венки передали Министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз кинематографистов России и другие культурные учреждения. Среди гостей, пришедших почтить память Жемчужной, на церемонии присутствовал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Телеграммы на церемонию прощания прислали мэр Москвы Сергей Собянин, народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков от лица Союза кинематографистов России и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Также соболезнования от лица Союза театральных деятелей России выразил народный артист РФ Владимир Машков.