Заславский назвал смерть Жемчужной невосполнимой утратой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Екатерины Жемчужной.
- Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет, церемония прощания с ней прошла на сцене театра "Ромэн".
- Григорий Заславский отметил, что Екатерина Андреевна была хранительницей уникальных традиций театра "Ромэн" и ее уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Екатерины Жемчужной и отметил, что ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего театрального сообщества.
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"Екатерина Андреевна была не просто выдающейся актрисой, она была хранительницей уникальных традиций театра "Ромэн" - его душой. Ее неповторимый по красоте голос, редкое сценическое обаяние и яркие роли навсегда останутся в сердцах зрителей. Уход Екатерины Андреевны - это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества", - говорится в телеграмме Заславского, которую зачитали в ходе церемонии прощания.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким артистки.
"Память о ней будет светлой, а ее творческое наследие продолжает жить в сердцах коллег и благородных зрителей", - заключил Заславский.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.