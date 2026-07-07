Заславский назвал смерть Жемчужной невосполнимой утратой

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Екатерины Жемчужной.

Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет, церемония прощания с ней прошла на сцене театра "Ромэн".

Григорий Заславский отметил, что Екатерина Андреевна была хранительницей уникальных традиций театра "Ромэн" и ее уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РФ Екатерины Жемчужной и отметил, что ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего театрального сообщества.

Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Церемония прощания с ней прошла на сцене столичного театра " Ромэн ". Похоронят Жемчужную на Троекуровском кладбище.

"Екатерина Андреевна была не просто выдающейся актрисой, она была хранительницей уникальных традиций театра "Ромэн" - его душой. Ее неповторимый по красоте голос, редкое сценическое обаяние и яркие роли навсегда останутся в сердцах зрителей. Уход Екатерины Андреевны - это невосполнимая утрата для всего театрального сообщества", - говорится в телеграмме Заславского, которую зачитали в ходе церемонии прощания.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким артистки.

"Память о ней будет светлой, а ее творческое наследие продолжает жить в сердцах коллег и благородных зрителей", - заключил Заславский.