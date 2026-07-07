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Прощание с Екатериной Жемчужной завершилось - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:19 07.07.2026
Прощание с Екатериной Жемчужной завершилось

Прощание с Екатериной Жемчужной завершилось в театре "Ромэн"

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве
Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре Ромэн в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной завершилось в столичном театре «Ромэн».
  • Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии.
  • Гроб с телом Екатерины Жемчужной вынесут из театра под аплодисменты, а позднее во вторник ее похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной завершилось в столичном театре "Ромэн", передает корреспондент РИА Новости.
Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве
Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре Ромэн в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве
Гражданская панихида началась в 11.00 мск в столичном театре "Ромэн". С утра у здания театра начали собираться друзья, коллеги и поклонники, чтобы проститься с артисткой.
В фойе театра был установлен портрет Жемчужной с букетом красных гвоздик. На сцене театра в окружении венков был расположен гроб, вокруг которого были установлены театральные кресла для тех, кто пришел проститься с артисткой. Венки прислали министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз кинематографистов России и другие культурные учреждения.
Церемонию вел внук народной артистки Андрей Жемчужный, она сопровождалась видеорядом с кадрами из творческой жизни артистки, в том числе отрывками из кинокартин с ее участием. Желающие проститься с артисткой возлагали цветы, к концу церемонии гроб был окружен пышными букетами роз, хризантемами и гвоздиками.
Телеграммы на церемонию прощания прислали мэр Москвы Сергей Собянин, Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков от лица Союза кинематографистов России и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Также соболезнования от лица Союза театральных деятелей России выразил народный артист РФ Владимир Машков.
Гроб с телом Жемчужной вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.
Позднее во вторник артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
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КультураРоссияМоскваРСФСРЕкатерина ЖемчужнаяСергей СобянинНикита МихалковГИТИСРомэн
 
 
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