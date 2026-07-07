Прощание с Екатериной Жемчужной завершилось

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной завершилось в столичном театре «Ромэн».

Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии.

Гроб с телом Екатерины Жемчужной вынесут из театра под аплодисменты, а позднее во вторник ее похоронят на Троекуровском кладбище.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной завершилось в столичном театре "Ромэн", передает корреспондент РИА Новости.

Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.

Гражданская панихида началась в 11.00 мск в столичном театре " Ромэн ". С утра у здания театра начали собираться друзья, коллеги и поклонники, чтобы проститься с артисткой.

В фойе театра был установлен портрет Жемчужной с букетом красных гвоздик. На сцене театра в окружении венков был расположен гроб, вокруг которого были установлены театральные кресла для тех, кто пришел проститься с артисткой. Венки прислали министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз кинематографистов России и другие культурные учреждения.

Церемонию вел внук народной артистки Андрей Жемчужный, она сопровождалась видеорядом с кадрами из творческой жизни артистки, в том числе отрывками из кинокартин с ее участием. Желающие проститься с артисткой возлагали цветы, к концу церемонии гроб был окружен пышными букетами роз, хризантемами и гвоздиками.

Телеграммы на церемонию прощания прислали мэр Москвы Сергей Собянин, Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков от лица Союза кинематографистов России и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Также соболезнования от лица Союза театральных деятелей России выразил народный артист РФ Владимир Машков.

Гроб с телом Жемчужной вынесли из театра под громкие аплодисменты, которые не смолкали на протяжении нескольких минут.

Позднее во вторник артистку похоронят на Троекуровском кладбище.