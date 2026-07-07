В Москве началось прощание с Екатериной Жемчужной

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве. 7 июля 2026

Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве. 7 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной началось в театре "Ромэн", где она служила более 60 лет.

Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии, ее похоронят на Троекуровском кладбище.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной началось в столичном театре "Ромэн", где она служила более 60 лет, передает корреспондент РИА Новости.

Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги и поклонники собираются в здании театра, чтобы проститься с артисткой. Они несут цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.

В фойе театра расположен портрет Жемчужной с букетом красных гвоздик, на сцене театра в окружении венков стоит гроб. Венки прислали министерство культуры РФ , ГИТИС и другие учреждения.