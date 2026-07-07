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В Москве началось прощание с Екатериной Жемчужной - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:23 07.07.2026 (обновлено: 11:25 07.07.2026)
В Москве началось прощание с Екатериной Жемчужной

В театре "Ромэн" в Москве началось прощание с Екатериной Жемчужной

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве. 7 июля 2026
Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре Ромэн в Москве. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной в театре "Ромэн" в Москве. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной началось в театре "Ромэн", где она служила более 60 лет.
  • Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии, ее похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной началось в столичном театре "Ромэн", где она служила более 60 лет, передает корреспондент РИА Новости.
Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, коллеги и поклонники собираются в здании театра, чтобы проститься с артисткой. Они несут цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.
В фойе театра расположен портрет Жемчужной с букетом красных гвоздик, на сцене театра в окружении венков стоит гроб. Венки прислали министерство культуры РФ, ГИТИС и другие учреждения.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
 
КультураТульская областьЕкатерина ЖемчужнаяМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ГИТИС
 
 
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