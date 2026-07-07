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Люди собираются на прощание с Екатериной Жемчужной - РИА Новости, 07.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:59 07.07.2026
Люди собираются на прощание с Екатериной Жемчужной

В Москве люди собираются на прощание с Екатериной Жемчужной

© РИА Новости / Сергей КузнецовАктриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии.
  • Церемония прощания с Екатериной Жемчужной начнется в 11:00 мск в театре "Ромэн", где она служила более 60 лет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Люди собираются на церемонию прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, передает корреспондент РИА Новости.
Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Церемония прощания начнется в 11.00 мск в театре "Ромэн", где Жемчужная служила более 60 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру, чтобы проститься с артисткой. Они несут цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.
Жемчужная родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей в фильмах "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза" и других.
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КультураТульская областьЕкатерина ЖемчужнаяРомэн
 
 
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