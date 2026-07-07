Люди собираются на прощание с Екатериной Жемчужной

Краткий пересказ от РИА ИИ Народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет от тромбоэмболии.

Церемония прощания с Екатериной Жемчужной начнется в 11:00 мск в театре "Ромэн", где она служила более 60 лет.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Люди собираются на церемонию прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, передает корреспондент РИА Новости.

Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. Ее дочь сообщила РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Церемония прощания начнется в 11.00 мск в театре " Ромэн ", где Жемчужная служила более 60 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Друзья, коллеги и поклонники приходят к театру, чтобы проститься с артисткой. Они несут цветы и ждут возможности проводить ее в последний путь.