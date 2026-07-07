На Украине произошло землетрясение магнитудой 2,6

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Полтавской области.
- Землетрясение зафиксировано в Миргородском районе, Лохвицкой поселковой общины, в 5:26 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло во вторник утром в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
Отмечается, что землетрясение произошло в 5:26 мск.
"Зарегистрировано землетрясение в Миргородском районе, Полтавской области, Лохвицкой поселковой общины, магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера), на глубине семи километров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного центра специального контроля.
Главный центр специального контроля 17 мая сообщал о землетрясении магнитудой 2,6 в Полтавской области, а также 26 апреля о землетрясении магнитудой 2,6 в Одесской области. Кроме того, центр сообщал 28 марта о землетрясении магнитудой 3,2 в Полтавской области.