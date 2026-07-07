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На Украине произошло землетрясение магнитудой 2,6 - РИА Новости, 07.07.2026
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08:53 07.07.2026
На Украине произошло землетрясение магнитудой 2,6

На Украине в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,6

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в Полтавской области.
  • Землетрясение зафиксировано в Миргородском районе, Лохвицкой поселковой общины, в 5:26 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло во вторник утром в Полтавской области, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
Отмечается, что землетрясение произошло в 5:26 мск.
"Зарегистрировано землетрясение в Миргородском районе, Полтавской области, Лохвицкой поселковой общины, магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера), на глубине семи километров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного центра специального контроля.
Главный центр специального контроля 17 мая сообщал о землетрясении магнитудой 2,6 в Полтавской области, а также 26 апреля о землетрясении магнитудой 2,6 в Одесской области. Кроме того, центр сообщал 28 марта о землетрясении магнитудой 3,2 в Полтавской области.
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