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СМИ рассказали о дерзком ходе Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре - РИА Новости, 07.07.2026
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13:30 07.07.2026 (обновлено: 16:26 07.07.2026)
СМИ рассказали о дерзком ходе Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре

Bloomberg: Зеленский отложил подписание сделки с США по производству дронов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский решил не подписывать с Вашингтоном сделку по производству беспилотников, сообщает Bloomberg.
  • Зеленский намеревается заполучить более выгодные условия сделки от американцев.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решил не подписывать с Вашингтоном сделку по производству беспилотников, пишет Bloomberg.
«

"По словам источника, знакомого с ситуацией, Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что, возможно, свидетельствует о его большей уверенности в позиции Украины", — говорится в публикации.

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Издание отмечает, что Зеленский намеревается заполучить более выгодные условия сделки от американцев.
Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите Североатлантического альянса, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа.
Заседания проходят в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.
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