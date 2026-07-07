СМИ рассказали о дерзком ходе Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский решил не подписывать с Вашингтоном сделку по производству беспилотников, сообщает Bloomberg.
- Зеленский намеревается заполучить более выгодные условия сделки от американцев.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский решил не подписывать с Вашингтоном сделку по производству беспилотников, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что Зеленский намеревается заполучить более выгодные условия сделки от американцев.
Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите Североатлантического альянса, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа.
Заседания проходят в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.