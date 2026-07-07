Захарова, комментируя решение МОК, заявила, что здравый смысл победил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявив, что здравый смысл победил.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявив, что здравый смысл победил.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.