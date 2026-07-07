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Захарова, комментируя решение МОК, заявила, что здравый смысл победил - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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20:12 07.07.2026 (обновлено: 20:16 07.07.2026)
Захарова, комментируя решение МОК, заявила, что здравый смысл победил

Захарова о решении МОК восстановить в правах ОКР: здравый смысл победил

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявив, что здравый смысл победил.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявив, что здравый смысл победил.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«

"Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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