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В России отменят домашние задания для первоклассников - РИА Новости, 07.07.2026
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04:40 07.07.2026 (обновлено: 09:39 07.07.2026)
В России отменят домашние задания для первоклассников

РИА Новости: в РФ с 1 сентября отменят домашние задания для первоклассников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервоклассники в учебном классе
Первоклассники в учебном классе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Первоклассники в учебном классе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Приказ <...> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <...> продолжительностью выполнения один час исключена)", — говорится в тексте.
До этого, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", она допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.
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