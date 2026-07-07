В России отменят домашние задания для первоклассников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Приказ <...> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <...> продолжительностью выполнения один час исключена)", — говорится в тексте.
До этого, согласно "Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", она допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.