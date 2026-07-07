В России отменят домашние задания для первоклассников

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников, следует из письма Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

" Приказ <...> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <...> продолжительностью выполнения один час исключена)", — говорится в тексте.