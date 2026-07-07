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БПК "Североморск" выполнил задачи в Балтике - РИА Новости, 07.07.2026
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05:17 07.07.2026 (обновлено: 06:00 07.07.2026)
БПК "Североморск" выполнил задачи в Балтике

Корабль "Североморск" выполнил задачи в Балтике на фоне противодействия

© Фото : Alexey Pavlov Корабли Северного флота РФ
Корабли Северного флота РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Alexey Pavlov
Корабли Северного флота РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большой противолодочный корабль Северного флота РФ «Североморск» вернулся в базу после дальнего похода продолжительностью более 212 суток.
  • Корабль «Североморск» успешно выполнил задачи по защите судоходства в балтийской морской зоне, несмотря на сложные условия и противодействие ВМС других стран.
  • Экипажу «Североморска» вручили государственные и ведомственные награды за профессионализм и выдержку при выполнении задач дальнего похода.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота РФ "Североморск" во время дальнего похода выполнил все задачи, несмотря на противодействие ВМС других стран, сообщил командир корабля Тарас Афанасьев.
"Североморск" завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу, торжественная церемония встречи корабля прошла в Североморске.
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"Корабль находился в походе более 212 суток с 5 декабря прошлого года, выполнял задачи по защите судоходства в балтийской морской зоне. Несмотря на тяжелые условия похода, штормовое море, противодействие военного-морских сил иностранных государств, корабль выполнил все поставленные задачи с высоким качеством", - сказал Афанасьев в видеоролике, опубликованном пресс-службой Северного флота.
Он подчеркнул, что экипаж "Североморска" показал высокий профессионализм, выдержку и стойкость при решении всех поставленных задач.
В церемонии приняли участие представители командования, сослуживцы, родные и близкие военных моряков и военный оркестр. Афанасьев доложил командующему Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олегу Шастову об успешном выполнении поставленных задач.
Командующий флотилией поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, и отметил, что от них потребовались высокий профессионализм и выдержка, так как поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки.
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"Вы провели в море более 200 суток, прошли более 35 тысяч миль, сопроводили и обеспечили безопасность судов гражданского флота. Все поставленные задачи перед кораблем успешно решены", - приводит пресс-служба слова Шастова.
Также некоторым морякам из состава экипажа "Североморска", отличившимся при выполнении задач дальнего похода, вручили государственные и ведомственные награды.
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