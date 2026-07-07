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Более 3 тысяч предложений по развитию региона внесли ямальцы - РИА Новости, 07.07.2026
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:17 07.07.2026 (обновлено: 17:01 07.07.2026)
Более 3 тысяч предложений по развитию региона внесли ямальцы

Ямальцы направили в программу "Ямал-100" более трех тысяч предложений

© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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САЛЕХАРД, 7 июл – РИА Новости. Более 3 тысяч предложений отправили жители Ямала в программу по развитию региона "Ямал-100", сейчас над идеями ямальцев работают профильные департаменты, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ямальцы направили в программу "Ямал-100" более трех тысяч предложений. Сбор охватил респондентов в возрасте от пяти до 78 лет. Поручение сформировать новую программу развития региона дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе доклада о положении дел в округе. Создание плана преобразований приурочено к вековому юбилею Ямала", - говорится в сообщении.
По данным правительства Ямала, сбор предложений проходил в два этапа: сначала жители вносили предложения через приложение и портал "Морошка", а затем в офисах "Уютного Ямала". Сейчас над анализом народных инициатив работают профильные департаменты. Их основная цель – провести системный отбор, исключить дублирующие предложения и превратить самые востребованные идеи в конкретные целевые показатели пятилетнего плана.
"Ямал-100" – это про качественные изменения в каждой сфере, про безубыточность и эффективную работу отраслей и предприятий в рамках того бюджета, который есть сегодня, без дополнительных сверхвливаний. На примере медицинской диагностики за три дня: это означает, что задача заместителя губернатора – не просто найти деньги на новую больницу. Это задача каждого – от главврача до медсестры – думать о том, как прийти к быстрой и качественной диагностике", - приводятся в сообщении слова Дмитрия Артюхова.
Программа, уточняют в пресс-службе, включает девять направлений. Наибольшее количество обращений поступило по блоку внедрения технологий в здравоохранении. Также жителей волнует транспортная доступность и интернет в удаленных поселках. Замыкает тройку лидеров направление по формированию нового качества жизни, где приоритетами стали чистота во дворах, благоустройство и создание новых парков.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмал
 
 
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