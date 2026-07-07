В Николаеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Николаеве на юге Украины прогремел взрыв.
- В Николаевской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18