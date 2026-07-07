В России не планируют вводить плату за иностранный интернет-трафик

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается, заявил статс-секретарь - замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев в рамках пленарного заседания в Госдуме.