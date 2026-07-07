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В России не планируют вводить плату за иностранный интернет-трафик - РИА Новости, 07.07.2026
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15:02 07.07.2026 (обновлено: 15:14 07.07.2026)
В России не планируют вводить плату за иностранный интернет-трафик

Минцифры не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры заявило, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается.
  • Forbes писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов при потреблении более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов связи не рассматривается, заявил статс-секретарь - замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев в рамках пленарного заседания в Госдуме.
"Не рассматривается плата за иностранный трафик", - заявил он, комментируя речь депутата о введении дополнительной платы за иностранный интернет-трафик.
В марте Forbes со ссылкой на источники писал о планах властей РФ ввести плату за использование VPN-сервисов. По данным издания, речь идет о случаях использования более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. В апреле "Ведомости" сообщали со ссылкой на источники, что российские телеком-операторы попросили Минцифры отсрочить введение платы.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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