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"Зенит" продлил контракт Воронцевичем - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
16:05 07.07.2026 (обновлено: 16:07 07.07.2026)
"Зенит" продлил контракт Воронцевичем

"Зенит" продлил контракт с тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАндрей Воронцевич
Андрей Воронцевич - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" продлил контракт с тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем.
  • Предстоящий сезон станет для форварда третьим в "Зените".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в Telegram-аккаунте объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем.
Стороны активировали опцию продления, предусмотренную контрактом. Предстоящий сезон станет для форварда третьим в "Зените".
Воронцевичу 38 лет. С 2006 по 2020 год он выступал в составе ЦСКА, вместе с которым трижды становился чемпионом Евролиги и девять раз - победителем Единой лиги ВТБ.
В составе сборной России форвард принимал участие на летних Олимпийских играх в Пекине 2008 года, а также завоевывал бронзу чемпионата Европы 2011 года в Литве.
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