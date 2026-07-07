"Зенит" продлил контракт Воронцевичем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" продлил контракт с тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем.
- Предстоящий сезон станет для форварда третьим в "Зените".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в Telegram-аккаунте объявил о продлении контракта с тяжелым форвардом Андреем Воронцевичем.
Стороны активировали опцию продления, предусмотренную контрактом. Предстоящий сезон станет для форварда третьим в "Зените".
Воронцевичу 38 лет. С 2006 по 2020 год он выступал в составе ЦСКА, вместе с которым трижды становился чемпионом Евролиги и девять раз - победителем Единой лиги ВТБ.
В составе сборной России форвард принимал участие на летних Олимпийских играх в Пекине 2008 года, а также завоевывал бронзу чемпионата Европы 2011 года в Литве.
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