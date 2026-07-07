Народы должны сами определять свою судьбу, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будущее есть только у суверенных, независимых государств.

Он подчеркнул, что цель жизни Фиделя Кастро заключалась в независимости стран и возможности народов самим определять свое будущее.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Народы должны сами определять свою судьбу, только у независимых государств есть будущее, заявил на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Будущее есть только у суверенных, независимых государств. Это цель жизни была Фиделя Кастро , чтобы страны были независимыми. Чтобы народы сами определяли будущее. А если за них будет решать кто-то другой, неизвестна их судьба", - сказал Володин

Он подчеркнул, что кубинский народ - это "народ-труженик, народ самоотверженный и мужественный".

Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.