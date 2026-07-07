Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.