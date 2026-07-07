Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке проверят данные о возможном разливе нефтепродуктов - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 07.07.2026
Во Владивостоке проверят данные о возможном разливе нефтепродуктов

Приморская прокуратура проводит проверку из-за возможного разлива нефтепродуктов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока.
  • В районе Эгершельд у торгового порта Владивостока обнаружено радужное пятно протяженностью несколько сотен метров, есть характерный запах нефтепродуктов.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.
В соцсетях опубликовано видео, снятое в районе Эгершельд у торгового порта Владивостока. На кадрах у берега в бухте - радужное пятно протяженностью несколько сотен метров. По утверждению автора видео, присутствует характерный запах нефтепродуктов.
"Проводится (проверка - ред.)", - сказала Гринченко.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Баб-эль-Мандеб может запереть все перевозки нефти, предупредил Медведев
4 июля, 10:19
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала