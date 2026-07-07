Во Владивостоке проверят данные о возможном разливе нефтепродуктов

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.