Во Владивостоке проверят данные о возможном разливе нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока.
- В районе Эгершельд у торгового порта Владивостока обнаружено радужное пятно протяженностью несколько сотен метров, есть характерный запах нефтепродуктов.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по информации о возможном разливе нефтепродуктов в акватории Владивостока, сообщила РИА Новости старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора по взаимодействию со СМИ Вера Гринченко.
В соцсетях опубликовано видео, снятое в районе Эгершельд у торгового порта Владивостока. На кадрах у берега в бухте - радужное пятно протяженностью несколько сотен метров. По утверждению автора видео, присутствует характерный запах нефтепродуктов.
"Проводится (проверка - ред.)", - сказала Гринченко.