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Владимиров поручил вести контроль качества работ на Бештаугорском шоссе - РИА Новости, 07.07.2026
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Ставропольский край
 
11:30 07.07.2026
Владимиров поручил вести контроль качества работ на Бештаугорском шоссе

Владимир Владимиров поручил вести контроль качества работ на Бештаугорском шоссе

© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Нужен постоянный контроль со стороны каждого из присутствующих на работах по реконструкции Бештаугорского шоссе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании по вопросам обновления магистрали в режиме видеоконференцсвязи.
В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов.
Работы по реконструкции шоссе начаты в сентябре 2025 года. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в следующем году.
В сутки по Бештаугорскому шоссе в среднем проезжает более 25 тысяч автомобилей. Пропускной способности существующей дороги недостаточно для такого потока. Реконструкция позволит улучшить транспортную доступность города-курорта и снизить нагрузку на существующие подъездные дороги.
Предусматриваются в том числе за счет реализации госпрограммы края "Развитие транспортной системы" расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, создание новых тротуаров и современных остановочных комплексов. Запланированы строительство путепровода через железную дорогу, подземного пешеходного перехода, двух кольцевых развязок, новой системы освещения. Кроме того, будут полностью обновлены коммунальные сети. Специалисты уже заменяют водоводы, системы канализации, электроснабжения и связи.
Особое внимание при строительстве уделяется качеству дорожного покрытия. Сейчас обустраивают многослойное основание, которое обеспечит долговечность полотна.
Губернатор потребовал обеспечить строгий контроль качества выполняемых работ на каждом этапе проекта.
"Сделано уже очень много, но проект очень масштабный, поэтому нужен постоянный контроль со стороны каждого из присутствующих в своей зоне ответственности", – приводит слова Владимирова пресс-служба губернатора Ставропольского края.
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Ставропольский крайВладимир ВладимировСтаврополь
 
 
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