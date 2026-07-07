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МИД Словакии опроверг сообщения о приостановке выдачи вид россиянам - РИА Новости, 07.07.2026
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14:44 07.07.2026 (обновлено: 14:51 07.07.2026)
МИД Словакии опроверг сообщения о приостановке выдачи вид россиянам

РИА Новости: Словакия изменила распределение сроков на подачу заявлений на визу

© РИА НовостиЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости
Заграничные паспорта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не приостановила выдачу туристических виз гражданам России.
  • Изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами.
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу, сообщили РИА Новости в словацком министерстве иностранных дел.
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"Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Словакии во вторник.
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