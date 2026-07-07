МИД Словакии опроверг сообщения о приостановке выдачи вид россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия не приостановила выдачу туристических виз гражданам России.
- Изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами.
БРАТИСЛАВА, 7 июл - РИА Новости. Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, изменилось распределение сроков на подачу заявлений на визу, сообщили РИА Новости в словацком министерстве иностранных дел.
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"Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Словакии во вторник.