МИД Словакии опроверг сообщения о приостановке выдачи вид россиянам

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"Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу", - сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Словакии во вторник.