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Новые премии утвердили в Тверской области по инициативе Королева - РИА Новости, 07.07.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
19:20 07.07.2026
Новые премии утвердили в Тверской области по инициативе Королева

В Верхневолжье утверждены новые премии по инициативе Виталия Королева

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев учредил новые региональные премии для инженеров и педагогов, которые стали победителями областных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.
Премии направлены на поощрение талантливых кадров в сферах инженерии и педагогики, повышение престижа этих специальностей, распространение достижений и опыта профессионалов Тверской области.
Для лучших участников регионального этапа конкурса "Инженер года" введена премия в размере 200 тысяч рублей. Она будет предоставляться победителям двух категорий: "Инженерное искусство молодых" для специалистов до 30 лет включительно и "Профессиональные инженеры" для участников со стажем работы не менее пяти лет.
Новые премии педагогическим работникам будут присуждаться за победу и призовые места в региональных этапах всероссийских конкурсов "Учитель-дефектолог России" и "Педагог-психолог".
Специалистам, которые стали первыми на конкурсе "Педагог-психолог", а также в номинациях "Логопед года" и "Дефектолог года" конкурса "Учитель-дефектолог России", будет предоставлена премия в размере 50 тысяч рублей. За второе место в аналогичных профессиональных соревнованиях – 40 тысяч рублей, а за третье – 20 тысяч рублей.
Было особо подчеркнуто, что премии получат победители и призеры конкурсов 2026 года. Так, специалист детского сада №141 Твери Эльвира Бойкова была признана лучшей в конкурсе "Педагог-психолог", Анна Шмелева из тверского детского сада № 38 – в номинации "Дефектолог года", Татьяна Михайлова из детского сада №3 города Бологое – в категории "Логопед года".
Важно отметить, что суммы премий, учрежденных по инициативе Королева, не подлежат налогообложению. Таким образом, специалисты получат поощрение в размерах, указанных выше.
В Тверской области действуют премии и для победителей и лучших участников регионального этапа конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России". Размер премии для победителя в конкурсе "Учитель года" составляет 80 тысяч рублей, для лучших участников – 50 тысяч рублей. Для лучших педагогов по итогам конкурса "Воспитатель года" – 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Тверская областьТверьБологоеВиталий Королев
 
 
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