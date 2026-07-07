Новые премии утвердили в Тверской области по инициативе Королева

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев учредил новые региональные премии для инженеров и педагогов, которые стали победителями областных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.

Премии направлены на поощрение талантливых кадров в сферах инженерии и педагогики, повышение престижа этих специальностей, распространение достижений и опыта профессионалов Тверской области.

Для лучших участников регионального этапа конкурса "Инженер года" введена премия в размере 200 тысяч рублей. Она будет предоставляться победителям двух категорий: "Инженерное искусство молодых" для специалистов до 30 лет включительно и "Профессиональные инженеры" для участников со стажем работы не менее пяти лет.

Новые премии педагогическим работникам будут присуждаться за победу и призовые места в региональных этапах всероссийских конкурсов "Учитель-дефектолог России" и "Педагог-психолог".

Специалистам, которые стали первыми на конкурсе "Педагог-психолог", а также в номинациях "Логопед года" и "Дефектолог года" конкурса "Учитель-дефектолог России", будет предоставлена премия в размере 50 тысяч рублей. За второе место в аналогичных профессиональных соревнованиях – 40 тысяч рублей, а за третье – 20 тысяч рублей.

Было особо подчеркнуто, что премии получат победители и призеры конкурсов 2026 года. Так, специалист детского сада №141 Твери Эльвира Бойкова была признана лучшей в конкурсе "Педагог-психолог", Анна Шмелева из тверского детского сада № 38 – в номинации "Дефектолог года", Татьяна Михайлова из детского сада №3 города Бологое – в категории "Логопед года".

Важно отметить, что суммы премий, учрежденных по инициативе Королева, не подлежат налогообложению. Таким образом, специалисты получат поощрение в размерах, указанных выше.