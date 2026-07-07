В Венгрии главный государственный телеканал приостановил вещание

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный государственный новостной телеканал Венгрии М1 временно прекратил вещание после смены руководства.

В сообщении на черном экране говорится, что государственные СМИ страны трансформируются, чтобы в будущем стать независимыми и достоверными.

После смены руководства MTVA массовым увольнениям подверглись более 60 человек.

БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Главный государственный новостной телеканал Венгрии М1 временно прекратил вещание после смены руководства, вместо новостей на черном экране сообщается, что государственные СМИ страны в процессе трансформации, убедился корреспондент РИА Новости.

"Государственные СМИ не могут лгать. Мы просим прощения за то, что делали это на протяжении многих лет! Сейчас государственные СМИ трансформируются, чтобы в будущем стать независимыми и достоверными. Служба новостей временно приостановлена. Оставайтесь с нами!" - гласит текст на черном экране рядом с логотипом М1.

Виктор Орбан. Венгерский фонд общественных СМИ MTVA сообщил, что после смены его руководства во вторник сразу была временно приостановлена новостная служба на телеканале М1 и новостном радио Kossuth, которому много лет регулярно давал интервью экс-премьер Венгрии

"Черный экран символизирует конец эпохи. В последние годы государственные СМИ попали под влияние политической власти и утратили свою главную функцию: предоставление достоверной и объективной информации общественности. Вместо этого они стали площадкой для разжигания ненависти и лжи. С этого момента все изменится", - утверждают в компании.

Отмечается, что вещание телеканала будет возобновлено в 19:56 (20.56 мск), но без службы новостей.

Портал Index сообщил во вторник, что после смены руководства MTVA массовым увольнениям подверглись более 60 человек.

Парламент Венгрии в конце июня одобрил закон о реформе государственных СМИ. Его поддержали 145 депутатов, против было 39. По закону через 30 дней ликвидируются государственные медиахолдинги, на их месте создаются независимые организации, органом надзора за СМИ станет независимый общественный совет, состоящий из шести представителей пополам от правящей и оппозиционной парламентской групп - не связанных напрямую ни с одной из партий - и трех представителей от профессионального медиасообщества.