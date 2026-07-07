В Венгрии считают, что действия партии Мадьяра ослабляют демократию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава фракции ХДНП Бенце Ретвари заявил, что действия партии "Тиса" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ослабляют демократию в стране.
- Мадьяр внес в Государственное собрание Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
- Ретвари назвал действия Мадьяра "политической местью" бывшему премьер-министру Виктору Орбану и президенту Шуйоку.
БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Действия партии "Тиса" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не укрепляют демократию в стране, а ослабляют ее, заявил глава фракции ХДНП (Христианско-демократическая народная партия) в венгерском парламенте Бенце Ретвари.
"Сегодня мы обсуждаем 17-ю поправку к конституции. Вырисовывается такой процесс, который ведет к построению произвола в Венгрии. Партия "Тиса" в ходе предвыборной кампании утверждала, что усилит демократию, однако сейчас мы видим, что эти шаги не усиливают, а ослабляют демократию", - заявил Ретвари на чрезвычайном заседании венгерского парламента во вторник.
По словам Ретвари, авторы проекта поправки не смогли сослаться на аналогичные случаи в Европе, поскольку "нигде и никогда не было примеров таких мер".
Кроме того, депутат назвал действия Мадьяра "политической местью" бывшему премьер-министру Виктору Орбану и президенту Шуйоку.
Ранее премьер-министр Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.
Проект поправки в конституцию также предполагает ограничение срока нахождения на должности депутата парламента 12 годами, которое коснется депутатов следующих созывов, изменение порядка назначения и отзыва председателя Верховного суда, Конституционного суда и главы Национального судебного управления, создание Национального управления по возвращению и защите активов и ряд других мер.