Краткий пересказ от РИА ИИ Глава фракции ХДНП Бенце Ретвари заявил, что действия партии "Тиса" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ослабляют демократию в стране.

Мадьяр внес в Государственное собрание Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

Ретвари назвал действия Мадьяра "политической местью" бывшему премьер-министру Виктору Орбану и президенту Шуйоку.

БУДАПЕШТ, 7 июл - РИА Новости. Действия партии "Тиса" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не укрепляют демократию в стране, а ослабляют ее, заявил глава фракции ХДНП (Христианско-демократическая народная партия) в венгерском парламенте Бенце Ретвари.

В субботу Мадьяр внес в Государственное собрание Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности президента Тамаша Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

"Сегодня мы обсуждаем 17-ю поправку к конституции. Вырисовывается такой процесс, который ведет к построению произвола в Венгрии. Партия "Тиса" в ходе предвыборной кампании утверждала, что усилит демократию, однако сейчас мы видим, что эти шаги не усиливают, а ослабляют демократию", - заявил Ретвари на чрезвычайном заседании венгерского парламента во вторник.

По словам Ретвари, авторы проекта поправки не смогли сослаться на аналогичные случаи в Европе, поскольку "нигде и никогда не было примеров таких мер".

Кроме того, депутат назвал действия Мадьяра "политической местью" бывшему премьер-министру Виктору Орбану и президенту Шуйоку.

Ранее премьер-министр Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента. По его словам, с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.