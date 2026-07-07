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Васильев прокомментировал снятие санкций с российских атлетов - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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18:30 07.07.2026

Васильев прокомментировал снятие санкций с российских атлетов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Васильев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Дмитрий Васильев назвал Кирсти Ковентри достойным руководителем МОК после снятия санкций с российских спортсменов.
  • Васильев отметил, что Ковентри последовательно отстаивает права спортсменов и считает, что они не должны отвечать за действия правительств и государств.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри достойным руководителем после снятия санкций с российских спортсменов.
Во вторник МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"На самом деле все к этому и шло. Тенденция была обозначена еще после того, как был озвучен первый вердикт по поводу настольного тенниса в CAS. Тогда они подтвердили, что отстранение наших спортсменов от международной спортивной деятельности было незаконным. С этого момента была обозначена точка возврата", - сказал Васильев.
"Кирсти Ковентри также была последовательна, когда вступила на должность президента МОК. Она всегда говорила, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств и государств. Очень приятно осознавать, что наконец-то у всемирного спорта достойный руководитель, который прежде всего отстаивает права спортсменов, и атлеты не будут страдать из-за конъюнктурных политических решений. Это самое главное", - добавил он.
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