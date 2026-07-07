Васильев прокомментировал снятие санкций с российских атлетов

"Кирсти Ковентри также была последовательна, когда вступила на должность президента МОК. Она всегда говорила, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств и государств. Очень приятно осознавать, что наконец-то у всемирного спорта достойный руководитель, который прежде всего отстаивает права спортсменов, и атлеты не будут страдать из-за конъюнктурных политических решений. Это самое главное", - добавил он.