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В Уссурийске нашли мертвым дезориентированного мужчину - РИА Новости, 07.07.2026
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12:42 07.07.2026
В Уссурийске нашли мертвым дезориентированного мужчину

Дезориентированный житель Приморья погиб, не получив помощи от прохожих

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уссурийске несколько дней искали 43-летнего мужчину с нарушением способности ориентироваться в окружающей обстановке, который ушел из дома в одном нижнем белье.
  • Мужчина просил помощи у прохожих, но не получил ее, и его тело было найдено в лесу без признаков насильственной смерти.
  • Полиция призывает горожан обращать внимание на дезориентированных людей в общественных местах и сообщать о них в экстренные службы.
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина с нарушением способности ориентироваться в окружающей обстановке, которого несколько дней искали родные, волонтеры и полиция в приморском Уссурийске, просил помощи у прохожих, но не получил ее, в итоге его нашли мертвым, сообщает краевое УМВД.
"Полицейские города Уссурийска призывают горожан не оставлять без внимания на улице и в общественных местах людей, предположительно находящихся в дезориентированном состоянии. Поводом такого обращения стала печальная история 43-летнего мужчины, поиски которого закончились трагедией", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что 22 июня 2026 года в полицию обратились родственники местного жителя, который накануне ночью ушел из дома в одном нижнем белье. Мужчина был дезориентирован, ему требовалась медицинская помощь. К поискам подключились полиция, добровольцы поисково-спасательного отряда "ПримПоиск" и неравнодушные местные жители.
"Установлено, что дезориентированный мужчина подходил к людям с просьбой о помощи, однако ему отказывали. Его снимали на камеры мобильных телефонов, однако никто не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", - отмечают в УМВД.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось сузить район поиска. В течении нескольких дней участники поисков обследовали гаражи, заброшенные постройки, свалки, железнодорожные пути, местность под мостами, полиция подключила квадрокоптер. В итоге тело мужчины без признаков насильственной смерти найдено в лесу.
Полицейские просят проявлять внимание на улицах и общественных местах к дезориентированным людям. Как правило, они выглядит растерянным, неуверенно двигаются, одеты не по сезону. Сообщения о них в экстренные службы, обратили внимание в ведомстве, могут ускорить поиск и помочь избежать трагедии.
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