В Уссурийске нашли мертвым дезориентированного мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уссурийске несколько дней искали 43-летнего мужчину с нарушением способности ориентироваться в окружающей обстановке, который ушел из дома в одном нижнем белье.

Мужчина просил помощи у прохожих, но не получил ее, и его тело было найдено в лесу без признаков насильственной смерти.

Полиция призывает горожан обращать внимание на дезориентированных людей в общественных местах и сообщать о них в экстренные службы.

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Мужчина с нарушением способности ориентироваться в окружающей обстановке, которого несколько дней искали родные, волонтеры и полиция в приморском Уссурийске, просил помощи у прохожих, но не получил ее, в итоге его нашли мертвым, сообщает краевое УМВД.

"Полицейские города Уссурийска призывают горожан не оставлять без внимания на улице и в общественных местах людей, предположительно находящихся в дезориентированном состоянии. Поводом такого обращения стала печальная история 43-летнего мужчины, поиски которого закончились трагедией", - говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что 22 июня 2026 года в полицию обратились родственники местного жителя, который накануне ночью ушел из дома в одном нижнем белье. Мужчина был дезориентирован, ему требовалась медицинская помощь. К поискам подключились полиция, добровольцы поисково-спасательного отряда "ПримПоиск" и неравнодушные местные жители.

"Установлено, что дезориентированный мужчина подходил к людям с просьбой о помощи, однако ему отказывали. Его снимали на камеры мобильных телефонов, однако никто не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", - отмечают в УМВД.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось сузить район поиска. В течении нескольких дней участники поисков обследовали гаражи, заброшенные постройки, свалки, железнодорожные пути, местность под мостами, полиция подключила квадрокоптер. В итоге тело мужчины без признаков насильственной смерти найдено в лесу.