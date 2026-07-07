Турецкий эксперт разъяснил протокольные нюансы встречи Зеленского в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре встречал министр культуры и туризма Турции, а не представитель внешнеполитического блока.
- Турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил, что такой прием подчеркивает протокольный, а не политически значимый характер визита.
- Эксперт добавил, что Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита.
АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Анкара специально подчеркнула только лишь протокольный характер визита Владимира Зеленского на саммит НАТО, поручив встретить его не представителям внешнеполитического блока, а министру культуры и туризма, заявил РИА Новости глава Центра изучения кризисов в Европе, турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
"Если президента встречает не министр иностранных дел, не представитель администрации главы государства и не чиновник, курирующий вопросы безопасности, это означает стремление принимающей стороны подчеркнуть протокольный, а не политически значимый характер визита", - сказал Сезгин.
Он добавил, что в дипломатической практике уровень встречающего иностранного гостя у трапа, является важной составляющей политического сигнала.
"Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита", - добавил эксперт.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. По данным западных СМИ, вопрос о вступлении Украины в альянс в повестку саммита не включен, а основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.