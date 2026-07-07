Турецкий эксперт разъяснил протокольные нюансы встречи Зеленского в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре встречал министр культуры и туризма Турции, а не представитель внешнеполитического блока.

Турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил, что такой прием подчеркивает протокольный, а не политически значимый характер визита.

Эксперт добавил, что Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита.

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Анкара специально подчеркнула только лишь протокольный характер визита Владимира Зеленского на саммит НАТО, поручив встретить его не представителям внешнеполитического блока, а министру культуры и туризма, заявил РИА Новости глава Центра изучения кризисов в Европе, турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.

Зеленский во вторник прибыл в Анкару на саммит НАТО . Однако в аэропорту его встречал не представитель администрации президента, МИД или Минобороны Турции, а министр культуры и туризма. Анкара никак не пояснила, почему Зеленского встречал именно министр культуры.

"Если президента встречает не министр иностранных дел, не представитель администрации главы государства и не чиновник, курирующий вопросы безопасности, это означает стремление принимающей стороны подчеркнуть протокольный, а не политически значимый характер визита", - сказал Сезгин.

Он добавил, что в дипломатической практике уровень встречающего иностранного гостя у трапа, является важной составляющей политического сигнала.

"Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита", - добавил эксперт.