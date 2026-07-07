Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт разъяснил протокольные нюансы встречи Зеленского в Анкаре - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 07.07.2026
Турецкий эксперт разъяснил протокольные нюансы встречи Зеленского в Анкаре

Сезгин: Анкара намеренно подчеркнула протокольный характер визита Зеленского

© AP Photo / Metin AktaşВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Metin Aktaş
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре встречал министр культуры и туризма Турции, а не представитель внешнеполитического блока.
  • Турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил, что такой прием подчеркивает протокольный, а не политически значимый характер визита.
  • Эксперт добавил, что Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита.
АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Анкара специально подчеркнула только лишь протокольный характер визита Владимира Зеленского на саммит НАТО, поручив встретить его не представителям внешнеполитического блока, а министру культуры и туризма, заявил РИА Новости глава Центра изучения кризисов в Европе, турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин.
Зеленский во вторник прибыл в Анкару на саммит НАТО. Однако в аэропорту его встречал не представитель администрации президента, МИД или Минобороны Турции, а министр культуры и туризма. Анкара никак не пояснила, почему Зеленского встречал именно министр культуры.
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
"Это сигнал". В США рассказали, что ждет Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 15:43
"Если президента встречает не министр иностранных дел, не представитель администрации главы государства и не чиновник, курирующий вопросы безопасности, это означает стремление принимающей стороны подчеркнуть протокольный, а не политически значимый характер визита", - сказал Сезгин.
Он добавил, что в дипломатической практике уровень встречающего иностранного гостя у трапа, является важной составляющей политического сигнала.
"Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита", - добавил эксперт.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7–8 июля. По данным западных СМИ, вопрос о вступлении Украины в альянс в повестку саммита не включен, а основное внимание будет уделено укреплению оборонного потенциала НАТО и увеличению военных расходов его членов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Лавров призвал дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 14:01
 
В миреАнкара (провинция)ЕвропаТурцияВладимир ЗеленскийНАТОСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала