Трамп отметил роль Турции в решении конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.
- Трамп подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения с Израилем, Турция не вмешалась в конфликт.
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.
"Турция стала для нас отличным союзником. Она могла бы вмешаться в конфликт, ведь там прекрасно знают Иран и понимают связанные с ним проблемы. Но вместо этого, наряду с еще несколькими странами, Турция сыграла важную роль в оказании помощи", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Американский лидер подчеркнул, что даже несмотря на то, что у Турции сложные отношения с Израилем, страна не вмешалась в конфликт.
"Возможно, это произошло благодаря мне, но Турция вполне могла бы ввязаться в этот конфликт и выступить на другой стороне", - добавил он.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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