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Трамп отметил роль Турции в решении конфликта с Ираном - РИА Новости, 07.07.2026
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16:59 07.07.2026
Трамп отметил роль Турции в решении конфликта с Ираном

Трамп: Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.
  • Трамп подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения с Израилем, Турция не вмешалась в конфликт.
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.
Трамп прибыл в Турцию на саммит НАТО, который проходит 7-8 июля в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Эрдоган назвал визит Трампа в Анкару важным для Турции
Вчера, 16:25
"Турция стала для нас отличным союзником. Она могла бы вмешаться в конфликт, ведь там прекрасно знают Иран и понимают связанные с ним проблемы. Но вместо этого, наряду с еще несколькими странами, Турция сыграла важную роль в оказании помощи", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Американский лидер подчеркнул, что даже несмотря на то, что у Турции сложные отношения с Израилем, страна не вмешалась в конфликт.
"Возможно, это произошло благодаря мне, но Турция вполне могла бы ввязаться в этот конфликт и выступить на другой стороне", - добавил он.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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В миреТурцияИранСШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОСаммит НАТО
 
 
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