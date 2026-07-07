Трамп отметил роль Турции в решении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре

Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре

© AP Photo / Francisco Seco Президент США Дональд Трамп во время официальной церемонии приветствия в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.

Трамп подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения с Израилем, Турция не вмешалась в конфликт.

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция сыграла важную роль в попытках завершить конфликт с Ираном.

Трамп прибыл в Турцию на саммит НАТО, который проходит 7-8 июля в Анкаре.

"Турция стала для нас отличным союзником. Она могла бы вмешаться в конфликт, ведь там прекрасно знают Иран и понимают связанные с ним проблемы. Но вместо этого, наряду с еще несколькими странами, Турция сыграла важную роль в оказании помощи", - сказал Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Американский лидер подчеркнул, что даже несмотря на то, что у Турции сложные отношения с Израилем, страна не вмешалась в конфликт.

"Возможно, это произошло благодаря мне, но Турция вполне могла бы ввязаться в этот конфликт и выступить на другой стороне", - добавил он.