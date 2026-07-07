Эрдоган заявил, что США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.

АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

Во вторник президент США Дональд Трамп , комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.

"Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Соединенными Штатами и получили обещание о поставке пяти самолетов", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.