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Эрдоган заявил, что США обещали Турции поставить пять истребителей F-35 - РИА Новости, 07.07.2026
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16:27 07.07.2026
Эрдоган заявил, что США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Эрдоган: Турция получила от США обещание о поставке пяти истребителей F-35

© Фото : public domainИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : public domain
Истребитель F-35. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
"Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Соединенными Штатами и получили обещание о поставке пяти самолетов", - сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.
Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Турция готова содействовать нормализации между США и Ираном, заявил Эрдоган
Вчера, 16:09
 
В миреТурцияВашингтон (штат)Анкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампF-35С-400 «Триумф»
 
 
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