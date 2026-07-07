Эрдоган заявил, что США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.
АНКАРА, 7 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение.
"Вопрос F-35 для нас не новый. Мы уже обсуждали его с Соединенными Штатами и получили обещание о поставке пяти самолетов", - сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, переговоры по программе F-35 продолжаются в рамках ранее достигнутых договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.
Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.