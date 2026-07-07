В Турции призвали европейцев протестовать против политики НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению генерального секретаря Турецкой коммунистической партии Кемаля Окуяна, остановить милитаризацию стран-членов НАТО и рост военных расходов могут народные движения.

Страны НАТО продолжают выделять средства на вооружения, сокращая при этом социальные расходы.

Окуян заявил, что НАТО — организация-агрессор, которая длительное время готовилась к войне на Украине и предпочитает затягивать ее.

АНТАКЬЯ (Турция), 7 июл - РИА Новости. Дальнейшую милитаризацию стран-членов НАТО и рост военных расходов могут остановить не политики, а народные движения, сказал РИА Новости генеральный секретарь Турецкой коммунистической партии (TKP) Кемаль Окуян.

"Необходимы более мощные действия рабочего класса, чтобы реакция против войны и милитаризации в странах ЕС НАТО была более эффективной... В Европе милитаризм смогут остановить не политики-популисты, а организованная народная сила. В прошлом в Европе все важные изменения происходили за счет борьбы народа на улицах - так будет и в этот раз", - заявил Окуян.

По его словам, страны альянса продолжают выделять средства на вооружения, сокращая при этом социальные расходы.

"Страны НАТО будут выделять необходимые ресурсы для приобретения вооружений за счет сокращения государственных расходов. Мы уже много лет наблюдаем это: больше танков - меньше расходов на образование, больше боевых самолетов - меньше расходов на здравоохранение, больше солдат - меньше социального обеспечения, больше ракет - ниже зарплаты", - отметил политик.

Он добавил, что НАТО никогда не была оборонительной организаций, о чем свидетельствует ее расширение на восток.

"НАТО - организация-агрессор, а не созданный с целью обороны альянс. Она построена на лжи, поэтому было напрасно верить в ее обещания не расширяться на восток. Альянс длительное время готовился к войне на Украине, поэтому предпочитает затягивать ее, а не занимать позицию, позволяющую через переговоры достичь урегулирования", - заявил Окуян.