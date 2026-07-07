Власти обсудили ситуацию с топливом на юге России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти России рассмотрели динамику поставок топлива на юге страны.
- Проанализирована нагрузка на логистику и меры по снабжению потребителей в период сезонного спроса.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти России рассмотрели динамику поставок топлива на юге страны, нагрузку на логистику, а также меры по снабжению потребителей в период сезонного спроса, сообщило правительство РФ.
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"Отдельно проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса", - говорится в сообщении по итогам совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком по ситуации на топливном рынке.
Особое внимание было также уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась "напряженная ситуация с топливообеспечением". Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов в субъектах, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей, отметил кабмин.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.
Также нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны. А правительство РФ разрешило до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".
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