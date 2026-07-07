Власти обсудили ситуацию с топливом на юге России

"Отдельно проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России . Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса", - говорится в сообщении по итогам совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком по ситуации на топливном рынке.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.