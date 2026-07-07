Новак заявил о важности обеспечения регионов топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак назвал стабильную работу топливного рынка России безусловным приоритетом.
- Бесперебойное обеспечение регионов топливом также является приоритетом, подчеркнул Новак.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал стабильную работу топливного рынка России и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом", - говорится в сообщении по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.