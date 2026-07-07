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Новак заявил о важности обеспечения регионов топливом - РИА Новости, 07.07.2026
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16:17 07.07.2026 (обновлено: 16:20 07.07.2026)
Новак заявил о важности обеспечения регионов топливом

Новак назвал обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции в Москве
Топливные пистолеты на автозаправочной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак назвал стабильную работу топливного рынка России безусловным приоритетом.
  • Бесперебойное обеспечение регионов топливом также является приоритетом, подчеркнул Новак.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал стабильную работу топливного рынка России и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак подчеркнул, что стабильная работа внутреннего топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом остаются безусловным приоритетом", - говорится в сообщении по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
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