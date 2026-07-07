Новак предложил обсудить топливообеспечение Иркутской области и Забайкалья

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"Сегодня особое внимание уделим ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идут активно сегодня сельскохозяйственные работы", - сказал он в ходе совещания в ситуационном центре правительства, кадры которого были показаны на Первом канале.