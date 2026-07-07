Новак предложил обсудить топливообеспечение Иркутской области и Забайкалья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти РФ рассматривают обеспечение топливом Иркутской области и Забайкальского края.
- Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на совещании будет рассмотрена ситуация с топливообеспечением южных регионов страны, где активно идут сельскохозяйственные работы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти РФ рассматривают на совещании во вторник обеспечение топливом Иркутской области, Забайкальского края, южных регионов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
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"Сегодня особое внимание уделим ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкальского края. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идут активно сегодня сельскохозяйственные работы", - сказал он в ходе совещания в ситуационном центре правительства, кадры которого были показаны на Первом канале.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, объяснял Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.
Также нефтяники максимизировали производство и поставки топлива внутри страны. А правительство РФ разрешило до конца 2026 года отдельным НПЗ выпускать бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".