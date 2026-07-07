Тарасова объяснила, почему не считает снятие санкций МОК хорошей новостью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Татьяна Тарасова считает, что это решение запоздало, так как российские спортсмены пропустили почти пять лет выступлений на международной арене.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не может порадоваться решению Международного олимпийского комитета (МОК), потому что российские спортсмены пропустили почти пять лет выступлений на международной арене.
Во вторник исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Все равно это решение - вчерашний день. Мы пропустили почти пять лет - так хорошие это новости или плохие? Для нас это никакие не хорошие новости. Мы пропустили пять лет. Они приняли это решение, потому что наша дисквалификация заканчивается и они не могут уже больше нас держать. Но это пока. Это война с нашими результатами", - сказала Тарасова.
В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам.