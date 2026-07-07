Тарасова объяснила, почему не считает снятие санкций МОК хорошей новостью

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"Все равно это решение - вчерашний день. Мы пропустили почти пять лет - так хорошие это новости или плохие? Для нас это никакие не хорошие новости. Мы пропустили пять лет. Они приняли это решение, потому что наша дисквалификация заканчивается и они не могут уже больше нас держать. Но это пока. Это война с нашими результатами", - сказала Тарасова.