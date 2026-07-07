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Свищев назвал решение МОК окном возможностей - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:55 07.07.2026
Свищев назвал решение МОК окном возможностей

Свищев назвал решение МОК окном возможностей, которым нужно активно пользоваться

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Свищев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Свищев назвал решение МОК окном возможностей для российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов окном возможностей, которым нужно пользоваться максимально активно.
Во вторник исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Это важное решение и результат большой работы ОКР, министерства спорта, юристов и всей команды, которая последовательно отстаивала права наших спортсменов. Теперь у национальных федераций появляется дополнительный аргумент в диалоге с международными организациями по допуску российских спортсменов. Это окно возможностей, которым нужно пользоваться максимально активно", - сказал в видеообращении Свищев в своем Telegram-канале.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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СпортДмитрий СвищевСавелий КоростелевДарья НепряеваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Спортивный арбитражный суд (CAS)
 
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