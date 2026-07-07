Свищев назвал решение МОК окном возможностей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов окном возможностей, которым нужно пользоваться максимально активно.

В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.