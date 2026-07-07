Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР).
- МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Свищев назвал решение МОК окном возможностей для российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов окном возможностей, которым нужно пользоваться максимально активно.
Во вторник исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. Это важное решение и результат большой работы ОКР, министерства спорта, юристов и всей команды, которая последовательно отстаивала права наших спортсменов. Теперь у национальных федераций появляется дополнительный аргумент в диалоге с международными организациями по допуску российских спортсменов. Это окно возможностей, которым нужно пользоваться максимально активно", - сказал в видеообращении Свищев в своем Telegram-канале.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.