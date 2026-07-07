Свищев назвал мазохизмом перенос ЧЕ из Эстонии из-за недопуска россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в Гранаду.
- По словам Свищева, перенос турнира связан с отказом эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.
- Свищев поддержал решение международной федерации о переносе чемпионата и считает, что такими методами можно бороться со странами-организаторами, которые не поддерживают международные спортивные правила и регламенты.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что организационный комитет спортивных соревнований в Эстонии проявляет своего рода мазохизм или, наоборот, хитрость, когда не допускает российских спортсменов до участия в турнирах и лишается права проведения.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF) сообщила, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.
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"Из Эстонии уже не первый раз переносят турниры. Страна уже привыкла к этому, но все равно продолжает упорно отказывать россиянам в участии в соревнованиях. Может быть, это своего рода мазохизм у них, когда они готовятся к соревнованиям, а потом принципиально отказывают россиянам, чтобы у них забрали соревнование. Или же, наоборот, это хитрость. Может, у них нет денег на проведение соревнований или они не готовы как оргкомитет к достойному проведению соревнований, поэтому и придумали историю с отказом: "Давай русским (допуск) не дадим, а у нас заберут соревнование - и мы красиво выйдем из ситуации", - сказал Свищев.
"К этим прибалтийским хитростям мы уже привыкаем, но для спорта это очень плохой пример. Ведь когда страна берет на себя ответственность за проведение чемпионатов, она обязана создавать равные условия для всех спортсменов, независимо от страны, за которую они выступают. А если ты не хочешь этого делать, если по какой‑то причине не хочешь пускать своего соседа, то тогда и не надо подавать заявки", - добавил он.
Свищев подчеркнул, что поддерживает решение международной федерации. "Считаю, что это верное решение. Только такими методами можно бороться со странами‑организаторами, которые не поддерживают международные спортивные правила и регламенты", - отметил собеседник агентства.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.