Свищев назвал мазохизмом перенос ЧЕ из Эстонии из-за недопуска россиян

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"Из Эстонии уже не первый раз переносят турниры. Страна уже привыкла к этому, но все равно продолжает упорно отказывать россиянам в участии в соревнованиях. Может быть, это своего рода мазохизм у них, когда они готовятся к соревнованиям, а потом принципиально отказывают россиянам, чтобы у них забрали соревнование. Или же, наоборот, это хитрость. Может, у них нет денег на проведение соревнований или они не готовы как оргкомитет к достойному проведению соревнований, поэтому и придумали историю с отказом: "Давай русским (допуск) не дадим, а у нас заберут соревнование - и мы красиво выйдем из ситуации", - сказал Свищев.