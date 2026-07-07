Нутрициолог дала совет по питанию для снижения стресса

Краткий пересказ от РИА ИИ Продукты, богатые омега-3, магнием и сложными углеводами, могут помочь снизить стресс, рассказала нутрициолог, су-шеф Grow Food Карина Газетдинова.

Эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект, а регулярное "заедание" стресса может привести к различным проблемам со здоровьем.

Эффективнее внедрять небольшие ежедневные привычки в питание, чем пытаться резко перейти на "идеально правильное питание".

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рыба, шпинат, темный шоколад и другие продукты, богатые омега-3, магнием и сложными углеводами, могут помочь снизить стресс, рассказала нутрициолог, су-шеф Grow Food Карина Газетдинова.

"В регуляции стресса и его снижении участвуют жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия и форель), продукты с магнием (шпинат, гречка, тыквенные семечки, миндаль и авокадо), ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки (особенно травяной чай). Важно понимать: антистресс-питание не заменяет сон, отдых и психологическую поддержку", - сказала Газетдинова "Газете.Ru"

По словам эксперта, в состоянии стресса организм вырабатывает адреналин и кортизол, которые усиливают тягу к калорийной, жирной и сладкой пище. Как добавила Газетдинова, такая еда обеспечивает быстрый всплеск дофамина и серотонина, но эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект.

Специалист также отметила, что регулярное "заедание" стресса может привести к хронической усталости, нарушению сна, повышенной тревожности, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с пищеварением и формированию зависимости от сладкого и ультраобработанных продуктов.

"Главная ошибка - пытаться резко перейти на "идеально правильное питание". В условиях высокой нагрузки и нехватки времени такой подход быстро вызывает усталость и срывы", - подчеркнула Газетдинова.