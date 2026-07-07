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Нутрициолог дала совет по питанию для снижения стресса - РИА Новости, 07.07.2026
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17:36 07.07.2026
Нутрициолог дала совет по питанию для снижения стресса

Нутрициолог Газетдинова: рыба, шпинат и шоколад помогают снизить стресс

© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана Artest/Максим ГенрихТартар форель
Тартар форель - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ресторана Artest/Максим Генрих
Тартар форель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продукты, богатые омега-3, магнием и сложными углеводами, могут помочь снизить стресс, рассказала нутрициолог, су-шеф Grow Food Карина Газетдинова.
  • Эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект, а регулярное "заедание" стресса может привести к различным проблемам со здоровьем.
  • Эффективнее внедрять небольшие ежедневные привычки в питание, чем пытаться резко перейти на "идеально правильное питание".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Рыба, шпинат, темный шоколад и другие продукты, богатые омега-3, магнием и сложными углеводами, могут помочь снизить стресс, рассказала нутрициолог, су-шеф Grow Food Карина Газетдинова.
"В регуляции стресса и его снижении участвуют жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия и форель), продукты с магнием (шпинат, гречка, тыквенные семечки, миндаль и авокадо), ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки (особенно травяной чай). Важно понимать: антистресс-питание не заменяет сон, отдых и психологическую поддержку", - сказала Газетдинова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, в состоянии стресса организм вырабатывает адреналин и кортизол, которые усиливают тягу к калорийной, жирной и сладкой пище. Как добавила Газетдинова, такая еда обеспечивает быстрый всплеск дофамина и серотонина, но эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект.
Специалист также отметила, что регулярное "заедание" стресса может привести к хронической усталости, нарушению сна, повышенной тревожности, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с пищеварением и формированию зависимости от сладкого и ультраобработанных продуктов.
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"Главная ошибка - пытаться резко перейти на "идеально правильное питание". В условиях высокой нагрузки и нехватки времени такой подход быстро вызывает усталость и срывы", - подчеркнула Газетдинова.
Вместо этого, добавила нутрициолог, эффективнее внедрять небольшие ежедневные привычки: не пропускать приемы пищи, держать под рукой полезные перекусы (орехи, йогурт, банан), добавлять белок и клетчатку в каждый прием, заранее планировать меню хотя бы на один-два дня, уменьшать количество ультраобработанных продуктов, соблюдать питьевой режим и не есть автоматически "на бегу" или перед экраном.
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