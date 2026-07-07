Участники "Времени героев" прошли стажировку в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Участники президентской программы "Время героев" прошли региональную стажировку в Тюменской области, их идеи и рекомендации будут взяты в работу, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

"Встретился с участниками президентской программы "Время героев", рассказал гостям об истории, современности и перспективах развития Тюменской области. Поделился планами на будущее. На итоговой встрече они представили целый ряд ценных идей и рекомендаций. Берем в работу. Благодарю героев СВО за поддержку", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в числе стажеров четыре героя России, кавалеры ордена Мужества и других боевых наград. Большинство из них впервые побывали в Тюменской области. Во время визита они узнали о региональном опыте по помощи участникам СВО, прошли мини-стажировки с руководителями ведущих предприятий и организаций региона, посетили учреждения, которые занимаются патриотическим воспитанием. Они знакомились с муниципальными практиками, изучали управленческие кейсы в сфере экономики, туризма, инвестиций, внутренней и информационной политики.