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Участники "Времени героев" прошли стажировку в Тюменской области - РИА Новости, 07.07.2026
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21:09 07.07.2026
Участники "Времени героев" прошли стажировку в Тюменской области

Участники программы "Время героев" прошли стажировку в Тюменской области

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 июл – РИА Новости. Участники президентской программы "Время героев" прошли региональную стажировку в Тюменской области, их идеи и рекомендации будут взяты в работу, сообщил глава региона Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".
"Встретился с участниками президентской программы "Время героев", рассказал гостям об истории, современности и перспективах развития Тюменской области. Поделился планами на будущее. На итоговой встрече они представили целый ряд ценных идей и рекомендаций. Берем в работу. Благодарю героев СВО за поддержку", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в числе стажеров четыре героя России, кавалеры ордена Мужества и других боевых наград. Большинство из них впервые побывали в Тюменской области. Во время визита они узнали о региональном опыте по помощи участникам СВО, прошли мини-стажировки с руководителями ведущих предприятий и организаций региона, посетили учреждения, которые занимаются патриотическим воспитанием. Они знакомились с муниципальными практиками, изучали управленческие кейсы в сфере экономики, туризма, инвестиций, внутренней и информационной политики.
Говоря о планах на будущее, губернатор подчеркнул, что полностью их можно будет реализовать только после победы. Также он отметил, что киевский режим при поддержке своих европейских союзников посягает на безопасность тыловых территорий, и попросил участников стажировки использовать их богатый боевой опыт, чтобы помочь усовершенствовать систему реагирования на подобные риски.
 
Тюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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